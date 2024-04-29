انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) فاركو.. نهاية المباراة
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق، بينما فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق102 محمد بسام يتصدى لركلة الجزاء من رامي صبري
ق98 ركلة جزاء لفاركو
ق90 إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو
ق89 جوووول من رجب نبيل بعد خطأ فادح من شيكا
ق67 جووووول شكري نجيب يتعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37 جووووول قندوسي
ق7 أحمد ياسر ريان يهدر هدفا محققا
ق4 بينية رائعة من صديق أوجولا ولكن يشتتها دفاع فاركو
انطلاق المباراة
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