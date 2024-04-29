7 مغاربة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني مع ويليامز وبايلي وتراوري

يتنافس 7 لاعبون مغاربة على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024.

القائمة التي تضم 22 لاعبا، تتضمن 7 لاعبين مغاربة، ولاعب جزائري.

وتضم القائمة براهيم دياز جناح ريال مدريد، وعبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

يتواجد كذلك منير الحدادي مهاجم لاس بالماس، وسليم أملاح لاعب وسط فالنسيا، وشادي رياض مدافع ريال بيتيس، وإلياس أخوماش جناح فياريال.

وأخيرا، يتواجد كذلك عيسى مندي المدافع الجزائري لـ فياريال.

وبعيدا عن العرب، فتضم القائمة كل من إيناكي ويليامز جناح أتليتك بلباو الغاني، وبرتراند تراوري الجناح البوركينابي لـ فياريال، وإريك بايلي المدافع الإيفواري لـ فياريال.

يمكنكم التصويت للاعب الأفضل في وجهة نظركم من هنا.

سبق لـ ياسين بونو الحارس المغربي أن حاز على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني عن موسم 2021/2022، قبل أن يتوج بالجائزة صامويل شيكويزي الجناح النيجيري عن الموسم السابق، قبيل الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي.