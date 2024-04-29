مواعيد مباريات الإثنين 29 إبريل - برشلونة ضد فالنسيا.. وجولة حاسة في دوري المحترفين

تختتم اليوم مباريات الجولة بالدوري الإسباني، كما تقام جولة حاسمة في دوري المحترفين المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:

قصص الكرة لا تنتهي.. مدرب حراس في الدرجة الثالثة يلعب ويساهم في تعادل فريقه بالوقت القاتل

نبيل عماد: لن نركز على نهائي الكونفدرالية.. وهذا سر احتفالي بالفوز على دريمز

المندوه يكشف عن خطوة من مجلس إدارة الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

يزيد الفارق التاريخي مع سانت إيتيان.. سان جيرمان يتوج بـ الدوري الفرنسي