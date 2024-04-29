مواعيد مباريات الإثنين 29 إبريل - برشلونة ضد فالنسيا.. وجولة حاسة في دوري المحترفين

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 10:18

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - احتفال برشلونة بالتأهل أمام نابولي

تختتم اليوم مباريات الجولة بالدوري الإسباني، كما تقام جولة حاسمة في دوري المحترفين المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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سيراميكا كليوباترا × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

برشلونة × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

جنوى × كالياري.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

راية × بروكسي.. 4:30 مساء.

بتروجت × وادي دجلة.. 4:30 مساء.

طنطا × حرس الحدود.. 4:30 مساء.

القناة × السكة الحديد.. 4:30 مساء.

غزل المحلة × لافيينا.. 4:30 مساء.

طالع مواعيد مبارايات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني الدوري المصري دوري المحترفين
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