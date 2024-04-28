مؤتمر جوميز: لهذا السبب كنا أقوياء دفاعيا.. ونقدم أفضل مستوى لنا

الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سبب قوة الفريق دفاعيا وعدم استقبال أي هدف خلال مباراة دريمز الغاني.

وفاز الزمالك على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي.

وقال المدير الفني البرتغالي لقناة بي إن سبورتس: "عملنا بجد وجئنا من أجل الفوز، وقلت قبل المباراة إن كل شيء عندما تكون تحت سيطرتنا نستطيع تقديم أفضل مستوى ممكن لنا".

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وأكمل "الجناحان والظهيران تمركزوا بشكل جيد وساعدوا الفريق في الحالة الدفاعية ولذلك كنا أقوياء دفاعيا".

وتابع "أهدي الفوز لمحمد مدحت المعد البدني الراحل".

وواصل "رأيت الكثير من الأشياء المختلفة عن الذهاب، خلقنا المساحات ونستحق الفوز".

وشدد: "دريمز لعب مباراة جيدة وهاجم بشكل جيد ومحمد عواد تصدى لعدة فرص بالإضافة إلى الدفاع الذي منع أكثر من فرصة".

وأردف "الزمالك لم يستغل الفرص التي سنحت له في لقاء الذهاب، ونجحنا في التعامل مع لقاء العودة بشكل جيد وكنا الأفضل ونستحق الفوز في اللقاء والتأهل للنهائي".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك يتطلع للفوز باللقب وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وارتدى جوميز قميص عليه صورة محمد مدحت أثناء حضوره المؤتمر الصحفي.

الفوز أهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف.

سجل ثلاثية الزمالك كل من حمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الملاعب الغانية.

النهائي سيكون هو الثاني للزمالك بتاريخه في بطولة الكونفدرالية.

الأبيض لعب نهائي واحد بتاريخه كان ضد نهضة بركان في عام 2019.

وسيلعب الزمالك في النهائي ضد الفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة.

الزمالك دريمز الكونفدرالية جوزيه جوميز
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