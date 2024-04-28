انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سموحة.. نهاية المباراة
الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون ضد سموحة في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز سموحة
ق 96: أووووووه ماذا يحدث في الملعب إلغاء الهدف
ق 94: جووووووول التعادل من محمد سالم
ق 42: جوووووول حسام حسن والأول
انطلاق المباراة
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