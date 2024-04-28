انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سموحة.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون ضد سموحة في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز سموحة

ق 96: أووووووه ماذا يحدث في الملعب إلغاء الهدف

ق 94: جووووووول التعادل من محمد سالم

ق 42: جوووووول حسام حسن والأول

انطلاق المباراة