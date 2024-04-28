انتهت الكونفدرالية - دريمز (0)-(3) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دريمز ضد الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق83. ناصر منسي يهدر فرصة الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من زيزو.

ق59. جووووول ثااالث للزمالك عن طريق مصطفى شلبي بانفراد بعد تمريرة من سيف الجزيري.

ق57. مشاركة أحمد حمدي بدلا من سامسون.

ق49. تسديدة قوية من محمد شحاتة يخرجها الحارس.

تبديل أول للزمالك بدخول محمد شحاتة بدلا من زياد كمال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. عواد يتعملق ويتصدى لكرة من داخل منطقة الجزاء.

ق37. إصابة زيادة كمال في الوجه.

ق34. عواد يتألق يومنع هدف تقليص الفارق من أمام جون أنتوي.

ق27. جوووووول الثاني للزمالك عن طريق سامسون أكينيولا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25. ضغط غاني لمحاولة تسجيل التعادل.

ق20. التعادل يضيع بعد توغل من بواتنج لاعب دريمز.

ق11 .جوووووول أول للزمالك عن طريق حمزة المثلوثي بعد ركنية نفذها زيزو.

ق11. الحارس يمنع الاول من مقصية لأحمد فتوح.

ق9. عواد يتصدى لركلة حرة مباشرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل