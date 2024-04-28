مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(3) أرسنال.. الثاااااااااالث

الأحد، 28 أبريل 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي مع أولكسندر زينشينكو - توتنام أمام أرسنال

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي بين توتنام وأرسنال.

ويحل أرسنال ضيفا على توتنام ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة ترسم إلى حد كبير شكل الصراع على اللقب.

إذ يحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وبفارق نقطتين عن ليفربول .

فيما يحتل توتنام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنــــا

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ق38: جووووووول ثالث، كاي هافيرتز يسجل الثالث برأسية

ق31: خروج تيمو فيرنر بسبب الإصابة ودخول برينان جونسون بدلا منه

ق27: بوكايو ساكا يسجل الهدف الثاني للمدفعجية

ق25: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق23: جوووووووووووول ميكي فان دي فين يسجل التعادل لتوتنام

ق21: قائم أرسنال يرد رأسية كريستيان روميرو

ق15: جووووووووول أول لأرسنال بيير إيميل هويبيرج يسجل بالخطأ في مرماه

ق13: كاي هافيرتز يسجل ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

انطلاق المباراة

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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