انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) الداخلية
الأحد، 28 أبريل 2024 - 15:43
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.
ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 18 مباراة بينما الداخلية يتذيل الترتيب برصيد 11 نقطة من نفس عدد المباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 95 جووول معتز زدام يسجل الأول.. ولكن هناك شك في حالة تسلل
ق 70 صلاح محسن برأسية فوق العارضة
ق38 كلفين يهدر انفرادا تاما
ق27 ميدو جابر يسدد أعلى العارضة
ق25 سيطرة من لاعبي المصري على الكرة لكن لا تزال النتيجة سلبية
ق16 فخر الدين بن يوسف يسدد أعلى العارضة
ق1 كيلفن أكينمولا يهدر الأول للداخلية في الثانية 15
انطلاق المباراة
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