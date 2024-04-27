رأسية قاتلة في الـ+90.. أحمد حسام يمنح الجونة فوزا مثيرا على الاتحاد
السبت، 27 أبريل 2024 - 21:05
كتب : FilGoal
قاد أحمد حسام قائد الجونة فريقه لتحقيق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري، والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة.
أحمد حسام
النادي : الجونة
ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري من 19 مباراة.
وتجمد رصيد الاتحاد عن النقطة 29 في المركز الخامس من 19 مباراة.
تقدم الاتحاد في الدقيقة 61 بهدف سجله أحمد عادل بعد متابعة لعرضية كريم الديب من ناحية اليسار.
وتعادل الجونة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء سددها أيمن سعد "موكا".
وفي الدقيقة 94 نجح قائد الجونة أحمد حسام من تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة بعد ركلة ركنية.
ليمنح فريقه فوزا مثيرا بعد الخسارة في المباراة الماضية ضد زد.
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