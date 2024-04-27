التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد في مواجهة الجونة

السبت، 27 أبريل 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

أعلن طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: هشام صلاح - مصطفى إبراهيم - إسلام أبو سليمة - كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر - خالد الغندور - عمرو صالح

خط الهجوم: أحمد عادل - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بوالتينج

البدلاء: عمر صلاح - محمود شبانة - عمر الوحش - هاني الطامي - مورو ساليفو - بلال السيد - عبد الغني محمد - أحمد عيد - بيكالي أوبامي

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - أحمد شوشة

خط الوسط: محمد الدغيمي - رضا صلاح - أشرف مجدي

خط الهجوم: أرنو - أيمن موكا - فرانك إيتوجا

البدلاء: صبحي سليمان - محمد الصباحي - حسام إيفونا - نور السيد - محمد العكش - عبد الله عبادي - كرايست بيكالي - حسن سمير - مازن ياسر

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