التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد في مواجهة الجونة
السبت، 27 أبريل 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح - مصطفى إبراهيم - إسلام أبو سليمة - كريم الديب
خط الوسط: ناصر ناصر - خالد الغندور - عمرو صالح
خط الهجوم: أحمد عادل - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بوالتينج
البدلاء: عمر صلاح - محمود شبانة - عمر الوحش - هاني الطامي - مورو ساليفو - بلال السيد - عبد الغني محمد - أحمد عيد - بيكالي أوبامي
فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - أحمد شوشة
خط الوسط: محمد الدغيمي - رضا صلاح - أشرف مجدي
خط الهجوم: أرنو - أيمن موكا - فرانك إيتوجا
البدلاء: صبحي سليمان - محمد الصباحي - حسام إيفونا - نور السيد - محمد العكش - عبد الله عبادي - كرايست بيكالي - حسن سمير - مازن ياسر