مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) الاتحاد.. جووووول التعادل

السبت، 27 أبريل 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 74: جوووووول أيمن موكا والتعادل

ق 60: جووووول أحمد عادل والأول

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري الجونة الدوري المصري
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