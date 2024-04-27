مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) الاتحاد.. جووووول التعادل

محمد عبد المنعم يفسر حقيقة احتفاله بهدفه في مازيمبي

التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد في مواجهة الجونة

إلى وصافة الدوري.. زد يفوز على بلدية المحلة في مباراة ركلات الجزاء