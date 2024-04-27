مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة

السبت، 27 أبريل 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

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انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري الجونة الدوري المصري
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