انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(1) الاتحاد.. فوز قاتل

الدوري المصري – موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقناة الناقلة والمعلق

مران الأهلي - استشفاء الأساسيين ومحاضرة فنية من كولر

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