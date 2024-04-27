انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(1) الاتحاد.. فوز قاتل

السبت، 27 أبريل 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

أحمد حسام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الجونة

ق 94: جوووووووول قاتل من أحمد حسام

ق 74: جوووووول أيمن موكا والتعادل

ق 60: جووووول أحمد عادل والأول

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري الدوري المصري الجونة
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