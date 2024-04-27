مباشر الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (1)-(1) فرانكفورت.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق23. جوووول التعادل لفرانكفورت عن طريق إيكيتيكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق9. جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد تمريرة من لايمر أمام المرمى.

بداية المباراة