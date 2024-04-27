مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(3) زد.. جوووول مصطفى زيكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه زد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 19 لقاء.

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ق 73: جووووول مصطفى زيكو من ركلة جزاء.

ق 72: الحكم يحتسب ركلة جزاء.

ق 70: العودة لتقنية الفيديو بعد شك في وجود ضربة جزاء لزد.

ق 68: جووووول رأفت خليل من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: رفض الحكم إعطاء ركلة جزاء لزد بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 34: العودة إلى تقنية الفيديو للشك في وجود ركلة جزاء لزد.

ق 18: جوووول مصطفى سعد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة