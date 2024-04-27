مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) زد.. بداية المباراة

السبت، 27 أبريل 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

زد - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه زد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 19 لقاء.

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بداية المباراة

زد بلدية المحلة الدوري المصري حسام أشرف
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