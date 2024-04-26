انتهت في الدوري الفرنسي - مونبلييه (1)-(1) نانت
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مونبلييه ضد نانت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.
ويلعب مصطفى محمد بصفة أساسية مع نانت.
ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.
فيما يحتل مونبلييه المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.
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ق 7 جوووول ماتياس أبلين يسجل التعادل بعد بينية من مصطفى محمد
ق 2 جووول أكور أدامز يسجل الهدف الأول لصاحب الأرض
بداية المباراة
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