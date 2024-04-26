استراحة الدوري الفرنسي - مونبلييه (1)-(1) نانت.. نهاية الشوط الأول

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط على ملعبه أمام الشباب

للابتعاد عن منطقة الهبوط.. مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مونبليه

العشرون على التوالي.. حجازي أساسي مع الاتحاد ضد الشباب

سكاي: استراتيجية الدوري السعودي تغيرت.. وصلاح عليه حسم موقفه

للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس

في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا

مواعيد مباريات الأربعاء 24 إبريل - مباراتان بالدوري المصري.. وديربي ليفربول.. وتريزيجية في كأس تركيا

ليستر على بعد خطوة من العودة للدوري الإنجليزي.. وفرصة كبيرة لتأهل سام مرسي مع إبسويتش