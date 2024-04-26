مباشر الدوري الإسباني - سوسيداد (0)-(1) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

رودريجو - لاس بالماس ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد منافسه ريال مدريد في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة أقرب الملاحقين، بينما يأتي سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب خطأ لصالح أوريلين تشواميني.

ق 33: جوووول كوبو بعد تسديدة سكنت الشباك.

ق 29: جوووول أردا جولير بعد تسديدة عقب عرضية أرضية، ويأتي الهدف في حين استحواذ سوسيداد على الكرة.

ق 15: تسديدة أرضية قوية من تاكيفوسا كوبو لاعب سوسيداد يتصدى لها كيبا بنجاح.

بداية المباراة

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