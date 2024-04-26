مباشر BAL - الأهلي (69)-(65) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الأهلي بنغازي الليبي في خامس جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.
وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.
بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.
ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط حتى الآن.
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69-65
نهاية الربع الثالث: الأهلي 69-63 بنغازي
50-47
48-42 للفريق الليبي
نهاية الربع الثاني: الأهلي 42-45 بنغازي
32-31 للفريق الليبي
31-31
نهاية الربع الأول: الأهلي 25-21 بنغازي
13-5
بداية المباراة
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