مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي ضمن إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في مواجهة نارية مرتقبة.

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دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × مازيمبي.. الساعة 10:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.. ويعلق عليها علي محمد علي.

صنداونز × الترجي.. الساعة 9:00 مساء.. وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الشباب.. وتقام المباراة الساعة 9:00 مساء.. وتذاع عبر قناة SSC SPORTS 1.