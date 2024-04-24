مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة

يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 19 من مناسفات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي.

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انطلاق المباراة