مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 19 من مناسفات مسابقة الدوري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي.
لمتابعة مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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انطلاق المباراة
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