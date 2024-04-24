مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - علي جبر

يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 19 من مناسفات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي.

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انطلاق المباراة

بيراميدز الدوري المصري
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