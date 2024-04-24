مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) إنبي.. هدف يضيع بغرابة
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 16:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وإنبي، بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقررة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
ويحتل إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.
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وكانت لجنة المسابقات أعلنت تأجيل انطلاق المباراة من الساعة الرابعة إلى الساعة 4:30 بسبب درجة الحرارة.
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ق20 كرة ساقطة داخل منطقة جزاء طلائع الجيش كادت تسكن الشباك بين سوء تفاهم بين المدافعين وحارس المرمى.
ق10 ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش على يمين منطقة الجزاء، نفذت بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع سريعا إلى رمية تماس.
انطلاق المباراة
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