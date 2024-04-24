مباشر جولة الحسم.. مالية كفر الزيات (0)-(0) المنصورة.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 15:31

كتب : رضا السنباطي

المنصورة ضد القزازين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي مالية كفر الزيات والمنصورة، والقزازين ضد صيد المحلة، في الجولة الـ18 والأخيرة الحاسمة من المجموعة الخامسة بالقسم الثاني للدوري المصري.

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مالية كفر الزيات ضد المنصورة (0-0)

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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القزازين ضد صيد المحلة (1-0)

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نهاية الشوط الأول

ق. 28 جووول أول للقزازين عن طريق عاطف الحسيني.

بداية المباراة

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الموقف قبل المباراتين

ويحتل المنصورة صدارة المجموعة برصيد 35 نقطة، يليه مركز شباب القزازين بـ33 نقطة، ثم مالية كفر الزيات برصيد 31 نقطة.

ويلتقي في الوقت ذاته فريق مركز شباب القزازين أمام صيد المحلة صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة.ويسعى المنصورة للفوز للتأهل رسميا إلى دوري المحترفين ولمرحلة التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز، أو التعادل بشرط تعادل القزازين أو الفوز بفارق أهداف أقل من 4.

أما القزازين فيحتاج للفوز مع خسارة المنصورة، أو الفوز بفارق أكبر من 4 أهداف مع تعادل المنصورة.

المنصورة سجل 20 هدفا وتلقى 5 أهداف، بفارق أهداف +15، فيما سجل القزازين 19 هدفا، واستقبل 8 أهداف، بفارق أهداف +11.

وينقسم دوري الدرجة الثانية إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد 3 فرق يخوضوا دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز.

ويلتقي متصدر المجموعة الخامسة "المنصورة أو القزازين"، أمام متصدر المجموعة السادسة "سبورتنج أو الأوليمبي"، في المباراة المؤهلة للدورة الرباعية المؤهلة للممتاز.

وضمن بتروجيت تأهله للدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة دوري المحترفين، فيما تتنافس 4 فرق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للممتاز، والبطاقة الثالثة التي تخوض تصفيات مع أوائل مجموعات الدرجة الثانية.

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