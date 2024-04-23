مباشر نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي ضد مولودية بوسالم

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وتقام المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

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انطلاق المباراة بعد قليل

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