انتهت نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي 2 (25)-(18) 0 بوسالم.. الأحمر بطل القارة
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.
وتقام المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.
*********************
الأحمر بطل إفريقيا
نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25 - 18.
تقدم الأهلي 20-15
تقدم الأهلي 8-7
تقدم المولودية 5-2
انطلاق الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بتفوق الأهلي 25-17
تقدم الأهلي 19-12
تقدم الأهلي 13-9
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 25-21 لصالح الأهلي
تقدم الأهلي 22-19
تقدم الأهلي 17-13
تقدم الأهلي 13-8
تقدم الأهلي 8-4
تقدم الأهلي 4-3
بداية المباراة
نرشح لكم
كرة طائرة - إلى كأس العالم للأندية.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا للمرة 16 في تاريخه موعد مباراة الأهلي وبو سالم في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة.. والقناة الناقلة كرة طائرة - لاعب بوسالم: سنقاتل للفوز على الأهلي كرة طائرة - لاعب الأهلي: تنتظرنا مواجهة صعبة.. وهدفنا اللقب الإفريقي كرة طائرة - نحو المونديال.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على النصر الليبي كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي أمام الشرطة الرواندي في ربع نهائي إفريقيا طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على إسبوار