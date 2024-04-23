انتهت نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي 2 (25)-(18) 0 بوسالم.. الأحمر بطل القارة

كرة طائرة - إلى كأس العالم للأندية.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا للمرة 16 في تاريخه

موعد مباراة الأهلي وبو سالم في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة.. والقناة الناقلة

كرة طائرة - لاعب بوسالم: سنقاتل للفوز على الأهلي

كرة طائرة - نحو المونديال.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على النصر الليبي