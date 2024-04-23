انتهت نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي 2 (25)-(18) 0 بوسالم.. الأحمر بطل القارة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وتقام المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

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الأحمر بطل إفريقيا

نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25 - 18.

تقدم الأهلي 20-15

تقدم الأهلي 8-7

تقدم المولودية 5-2

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بتفوق الأهلي 25-17

تقدم الأهلي 19-12

تقدم الأهلي 13-9

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-21 لصالح الأهلي

تقدم الأهلي 22-19

تقدم الأهلي 17-13

تقدم الأهلي 13-8

تقدم الأهلي 8-4

تقدم الأهلي 4-3

بداية المباراة

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
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