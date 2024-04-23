مباشر الدوري - فاركو (0)-(2) المصري.. العارضة تمنع تقليص الفارق

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

سيف تيري - حسين السيد - فاركو - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد المصري في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ق77. العارضة تمنع فاركو من التسجيل عن طريق سيف تيري.

ق54. جوووول الثاني للمصري عن طريق محمد الشامي بعد تمريرة رائعة من ميدو جابر.

ق51. إهدار ركلة الجزاء من عمرو جمال الذي سددها فوق المرمى.

ق50. ركلة جزاء لفاركو بعد عرقلة صلاح محسن لوليد فرج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. محمود جاد يتألق ويمنع تسديدة من سيف تيري.

ق12. إنذاق من على خط مرمى فاركو عن طريق عزمي غومة.

ق4. جووول أول للمصري عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.

ق2. ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمود عماد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فاركو المصري الدوري المصري الممتاز
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