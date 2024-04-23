استراحة الدوري - فاركو (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد المصري في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق24. محمود جاد يتألق ويمنع تسديدة من سيف تيري.
ق12. إنذاق من على خط مرمى فاركو عن طريق عزمي غومة.
ق4. جووول أول للمصري عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.
ق2. ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمود عماد.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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