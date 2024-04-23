مباشر الدوري المصري - سموحة (4)-(0) بلدية المحلة.. جوووول أجايي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

مباراة سموحة وبلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة 19 من الدوري المصري، والمقررة على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، في المقابل يتواجد بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة.

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وتأجلت المباراة لمدة نصف ساعة، بعد قرار لجنة المسابقات، بسبب انقطاع الكهربا والمياه ما أربك حسابات الفريقين، بحسب أحمد سامي مدرب سموحة.

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ق 82.. جووووول جونيور أجايي يسجل من اللمسة الاولى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها بيساره في شباك بلدية المحلة.

ق 79.. تبديل آخر لسموحة بنزول جونيور أجايي بدلا من محمد متولي كناريا

ق 63.. تبديل لسموحة بنزول محمد سعيد بدلا من حسام حسن قائد الفريق وصاحب الهدف الثالث.

ق 49: جووووول حسام حسن بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة في المرمى.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين نظيفين.

ق 43.. جووووول توسيع الفارق لسموحة.. ركلة ثابتة نفذها متولي كناريا ليتابعها المدافع جاسيتيس آرثر رأسية في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ق 33.. جوووووول الهدف الأول لسموحة.. ركنية نفذها إسلام جابر لعبها عمرو قلاوة رأسية في الشباك معلنا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ق 24.. تسديدة من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من يسار منطقة الجزاء ابعدها الهاني سليمان ثم الدفاع عن مناطق الخطورة.

ق 18.. عرضية من أحمد خالد لاعب سموحة من يمين منطقة الجزاء أبعدها حارس البلدية محمود ماهر عن مرماه.

ق 16.. ركلة ركنية لسموحة من جهة اليمين نفذها إسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع بلدية المحلة عن مناطق الخطورة.

ق 14 .. بطاقة صفراء من نصيب يوسف حسن لاعب بلدية المحلة بعد تدخل قوي على لاعب سموحة عمرو قلاوة في منتصف الملعب.

ق3 عرضية خطيرة من هشام حافظ لاعب بلدية المحلة يبعدها الهاني سليمان

انطلاق المباراة

سموحة بلدية المحلة الدوري عامر حسين
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