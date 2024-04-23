مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) بلدية المحلة.. بداية المباراة
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 16:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة 19 من الدوري المصري، والمقررة على استاد الإسكندرية.
ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، في المقابل يتواجد بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة.
وتأجلت المباراة لمدة نصف ساعة، بعد قرار لجنة المسابقات، بسبب انقطاع الكهربا والمياه ما أربك حسابات الفريقين، بحسب أحمد سامي مدرب سموحة.
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انطلاق المباراة
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