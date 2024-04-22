مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) الإسماعيلي.. جووووول
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد الإسكندرية.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا
--------------------------
الدقيقة 21.. جووووول الهدف الأول للاتحاد السكندري بعد انفراد مابولولو بالمرمى ليراوغ أحمد عادل عبدالمنعم ويمرر الكرة بالعرض ليتابعها بنيامين واتنج في الشباك.
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) فيوتشر.. بداية المباراة تشكيل مودرن فيوتشر – عاطف يقود الهجوم ضد الداخلية التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ أساسيا لأول مرة مع الإسماعيلي العقدة مستمرة.. زد يقسو على الجونة بثلاثية خلفا لعودة.. معتمد جمال مديرا فنيا للمقاولون انتهت الدوري - زد (3)-(0) الجونة التشكيل - كاموني يقود هجوم زد.. و3 تغييرات في اختيارات الجونة مواعيد مباريات الإثنين 22 أبريل 2024.. 3 مواجهات بالدوري ودربي ميلانو