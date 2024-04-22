مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) الإسماعيلي.. جووووول

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

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الدقيقة 21.. جووووول الهدف الأول للاتحاد السكندري بعد انفراد مابولولو بالمرمى ليراوغ أحمد عادل عبدالمنعم ويمرر الكرة بالعرض ليتابعها بنيامين واتنج في الشباك.

بداية المباراة

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري أحمد الشيخ مابولولو
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