مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) فيوتشر.. بداية المباراة
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويتذيل الداخلية الترتيب بـ10 نقاط.
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بداية المباراة
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