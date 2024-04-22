مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) فيوتشر.. بداية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويتذيل الداخلية الترتيب بـ10 نقاط.

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بداية المباراة