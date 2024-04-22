مباشر الدوري - زد (0)-(0) الجونة.. بداية المباراة

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

إنبي - زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الجونة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

زد الجونة الدوري المصري
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