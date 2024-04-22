استراحة الدوري - زد (3)-(0) الجونة.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الجونة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق34. جوووول ثالث لزد عت طريق عبد الرحمن البانوبي بمتابعة للعرضية التي أخرجها صبحي سليمان.
ق22. جووول الثاني لزد عن طريق عبد الرحمن البانوبي مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من موتوموسي ليضع الكرة في الشباك.
ق8. جووول أول رائع لزد عن طريق بيتر موتوموسي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد عاطف "قطة".
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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