مباشر كرة صالات - مصر (2)-(0) ليبيا.. مباراة التأهل لكأس العالم
الأحد، 21 أبريل 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة مصر ضد ليبيا لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس إفريقيا لكرة الصالات.
وخسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لن يشارك في نهائي البطولة.
ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.
ويمتلك منتخب مصر فرصة أخرى من أجل التأهل لكأس العالم لكرة الصالات 2024، حال حقق المركز الثالث.
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استراحة
ق 19 جووول.. 2-0 لمصر قبل نهاية الشوط
ق 15 جوووول أول لمصر
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