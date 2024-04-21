استراحة الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) دريمز.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد دريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية الشوط الأول
ق48. المثلوثي يمنع فرصة الهدف الاول لدريمز.
ق40. عواد يبكي بسبب إصابته.
ق36. إصابة عواد بعد تدخل مع جون أنتوي.
ق27. الحارس يتصدى لتسديدة من الجزيري.
ق21. رأسية من حمزة المثلوثي فوق المرمى.
ق16. محاولة من شيكابالا بعد تبادل للكرة مع موتيابا.
ق9. إصابة سيف الدين الجزيري بعد تدخل مع مدافع دريمز.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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