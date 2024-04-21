استراحة الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) دريمز.. نهاية الشوط الأول

بي إن: كاف يعلن أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه ضد اتحاد العاصمة

مباشر كرة صالات - مصر (2)-(0) ليبيا.. مباراة التأهل لكأس العالم

قبل لحظات من مباراة دريمز.. تبديل في قائمة الزمالك

تشكيل دريمز - أنتوي وعبد العزيز يقودان الهجوم ضد الزمالك

تشكيل الزمالك - شيكابالا وموتيابا أساسيان أمام دريمز.. ونداي يعوض غياب فتوح

رئيس الاتحاد الجزائري: لا توجد أي قضايا بيننا وجمال بلماضي

مازيمبي: سيناريو الذهاب أمام الأهلي يشبه ما فعلناه ضد بترو أتليتكو.. ونستعيد الثنائي المصاب

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