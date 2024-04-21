انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) دريمز

الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - إبراهيما نداي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد دريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
أرتيتا يتفق مع جوارديولا حول الهجوم على جدول المباريات المضغوط انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (1)-(3) ليفربول.. فوز الأحمر تشكيل دريمز - أنتوي وعبد العزيز يقودان الهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - شيكابالا وموتيابا أساسيان أمام دريمز.. ونداي يعوض غياب فتوح

ق90. فرصات غريبتان للزمالك الأولى عن طريق نداي والثانية من حسام عبد المجيد الذي ارتدت كرته من العارضة.

ق87. رأسية جديدة فوق المرمى.

ق82. بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي.

ق74. رأسية جديدة من نداي فوق المرمى.

ق68. تبديلان للزمالك بدخول محمد شحاتة وناصر منسي بدلا من شيكابالا وترافيس موتيابا.

ق67. الحارس يتألق ويمنع شيكابالا من التسجيل من ركلة حرة مباشرة.

ق49. رأسية من إبراهيما نداي بجوار المرمى.

ق47. محاولة من سامسون تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

تبديل أول للزمالك بدخول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي.

نهاية الشوط الأول

ق48. المثلوثي يمنع فرصة الهدف الاول لدريمز.

ق40. عواد يبكي بسبب إصابته.

ق36. إصابة عواد بعد تدخل مع جون أنتوي.

ق27. الحارس يتصدى لتسديدة من الجزيري.

ق21. رأسية من حمزة المثلوثي فوق المرمى.

ق16. محاولة من شيكابالا بعد تبادل للكرة مع موتيابا.

ق9. إصابة سيف الدين الجزيري بعد تدخل مع مدافع دريمز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية دريمز
نرشح لكم
حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في غانا لمواجهة دريمز "من أجل غانا".. دريمز يعلن فتح المدرجات مجانا للجماهير أمام الزمالك دروجبا: كأس العالم للأندية 2025 فرصة لا مثيل لها لـ إفريقيا مدرب دريمز الغاني: الزمالك تعامل معنا كأطفال.. ولن نتراجع في مباراة الإياب الأولى للفريقين.. التشادي الحاجي محمد حكما لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني فأل حسن لـ الأحمر.. الكيني كاماكو حكما لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي مدرب دريمز: نجحنا في إيقاف خطورة شيكابالا.. وأتمنى منح الفائز منا اللقب مباشرة دريمز: نواجه الزمالك في غانا عصرا.. والغيابات لن تؤثر على فريق كبير مثلهم
أخر الأخبار
تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان 3 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة 5 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA - جمال موري يمنح دنفر فوزا قاتلا على ليكرز وحامل اللقب يتقدم في السلسلة 18 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في غانا لمواجهة دريمز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - سموحة (3)-(0) بلدية المحلة.. خروج قائد الفريق ساعة | الدوري المصري
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ سموحة.. وحسام أشرف أساسي مع بلدية المحلة ساعة | الكرة المصرية
أستون فيلا يمدد عقد إيمري حتى 2027 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة