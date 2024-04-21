انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) دريمز

الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - إبراهيما نداي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد دريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ق90. فرصات غريبتان للزمالك الأولى عن طريق نداي والثانية من حسام عبد المجيد الذي ارتدت كرته من العارضة.

ق87. رأسية جديدة فوق المرمى.

ق82. بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي.

ق74. رأسية جديدة من نداي فوق المرمى.

ق68. تبديلان للزمالك بدخول محمد شحاتة وناصر منسي بدلا من شيكابالا وترافيس موتيابا.

ق67. الحارس يتألق ويمنع شيكابالا من التسجيل من ركلة حرة مباشرة.

ق49. رأسية من إبراهيما نداي بجوار المرمى.

ق47. محاولة من سامسون تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

تبديل أول للزمالك بدخول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي.

نهاية الشوط الأول

ق48. المثلوثي يمنع فرصة الهدف الاول لدريمز.

ق40. عواد يبكي بسبب إصابته.

ق36. إصابة عواد بعد تدخل مع جون أنتوي.

ق27. الحارس يتصدى لتسديدة من الجزيري.

ق21. رأسية من حمزة المثلوثي فوق المرمى.

ق16. محاولة من شيكابالا بعد تبادل للكرة مع موتيابا.

ق9. إصابة سيف الدين الجزيري بعد تدخل مع مدافع دريمز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية دريمز
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