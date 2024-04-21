التشكيل - شيكابالا وموتيابا أساسيان أمام دريمز.. ونداي يعوض غياب فتوح

الأحد، 21 أبريل 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول ضد الأهلي تصوير: محمد بيومي

يبدأ ترافيس موتيابا في التشكيل الأساسي للزمالك لأول مرة عندما يواجه دريمز الغاني في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق دريمز الغاني في ذهاب نصف النهائي على استاد القاهرة.

ويعود شيكابالا ومصطفى شلبي للتشكيل الأساسي.

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بينما يعوض إبراهيما نداي غياب أحمد فتوح الغائب للإصابة.

ودفع جوزيه جوميز بمصطفى الزناري في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب عمر جابر.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - إبراهيما نداي.

الوسط: نبيل عماد - ترافيس موتيابا - أحمد حمدي - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الجزيري

بينما دكة البدلاء كالآتي:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: ياسر حمد - سيد عبد الله.

الوسط: زياد كمال - مهاب ياسر - محمد شحاتة - محمد عاطف

الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك الكونفدرالية
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