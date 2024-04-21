مباشر كأس الاتحاد - كوفنتري سيتي (3)-(3) مانشستر يونايتد.. إلى ركلات الترجيح

مدير بايرن يتحدث عن احتمالية تعيين زيدان كمدير فني للفريق

نوتينجهام: حذرنا بأن حكم تقنية الفيديو مشجع لـ لوتون.. لم يحتسب 3 ركلات جزاء

بعد مفاوضات ليفربول.. رئيس إنتر يعلق على مستقبل إنزاجي