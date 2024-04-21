مباشر كأس الاتحاد - كوفنتري سيتي (3)-(3) مانشستر يونايتد.. إلى ركلات الترجيح

الأحد، 21 أبريل 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كوفنتري سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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إلى ركلات الترجيح

ق 30+2: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 29: جوووووووول ريمونتاداااااااااااا

ق 25: العارضة تمنع الرابع لكوفنتري

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني

ق 90+5: جووووول التعااااادل من علامة الجزاء في الوقت القاتل

ق 90+3: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح كوفنتري

ق 85: أونانا يتألق ويتصدى لتصويبة صاروخية ويحولها لركنية

ق 79: جوووول الثااااني لكوفنتري لتصبح النتيجة 3-2 عن طريق أوهير

ق 71: سيميس يسجل هدف تقليص الفارق

ق 59: جوووول الثالث برونو يعزز تقدم يونايتد

ق 49: تسديدة رائعة من برونو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول ماجواير يسجل الهدف الثاني برأسية

ق23 جوووول مكتوميناي

انطلاق المباراة

كأس الاتحاد مانشستر يونايتد
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