مباشر دوري المحترفين - غزل المحلة (0)-(0) راية.. حرس الحدود (0)-(0) لافيينا.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد راية وحرس الحدود ضد لافيينا في دوري المحترفين المصري.

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بداية المباريات

الترتيب الحالي لدوري المحترفين

1- بتروجت (57).

2- وادي دجلة (47).

3- غزل المحلة (46).

7- لافيينا (45).

5- حرس الحدود (45).

بداية المباراة بعد قليل