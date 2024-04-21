مباشر دوري المحترفين - غزل المحلة (0)-(0) راية.. حرس الحدود (0)-(0) لافيينا.. الشوط الثاني

الأحد، 21 أبريل 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد راية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد راية وحرس الحدود ضد لافيينا في دوري المحترفين المصري.

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بداية المباريات

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الترتيب الحالي لدوري المحترفين

1- بتروجت (57).

2- وادي دجلة (47).

3- غزل المحلة (46).

7- لافيينا (45).

5- حرس الحدود (45).

بداية المباراة بعد قليل

غزل المحلة دوري المحترفين حرس الحدود لافيينا
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