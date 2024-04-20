مباشر دوري أبطال إفريقيا - الترجي (1)-(0) ماميلودي صنداونز.. الشوط الثاني
السبت، 20 أبريل 2024 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف النهائي.
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ق 40 جوووووول يان ساسي يسجل الأول للترجي
ق 38 ديفين لونجا ينقذ مرمى صنداونز من هدف محقق على الخط
ق 17 محاولة من صنداونز ترتطم بالعارضة
بداية المباراة
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