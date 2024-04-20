مباشر BAL - الأهلي (69)-(58) الأهلي بنغازي.. ثاني مباريات المجموعة
السبت، 20 أبريل 2024 - 19:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الأهلي بنغازي الليبي في الجولة الثانية لمجموعة بطولة الدوري الإفريقي BAL.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77.
وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.
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نهاية الفترة الثالثة: الأهلي 69-58 الأهلي بنغازي
68-58
47-42
نهاية الربع الثاني: الأهلي 42-39 الأهلي بنغازي
42-36 الأهلي يقلب النتيجة
33-31
31-28 للفريق الليبي
نهاية الربع الأول: الأهلي 20-21 الأهلي بنغازي
17-17
9-8
7-6
7-4 للفريق الليبي
بداية المباراة
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