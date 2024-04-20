استراحة كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 20 أبريل 2024 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد منافسه تشيلسي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منافسه المنتصر من اللقاء الآخر بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي.
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نهاية الشوط الأول
ق 37: تسديدة أرضية زاحفة رائعة من كول بالمر بعد مراوغة مدافع سيتي وأورتيجا يتصدى لها.
ق 30: إهدار لا يصدق من نيكولاس جاكسون بعد الانفراد بحارس المرمى.
ق 14: تمريرة خيالية من كيفين دي بروين تضع فيل فودين في موقف انفراد ولكن بعد مراوغة الحارس لم يتمكن من تسديد الكرة في المرمى.
بداية المباراة
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