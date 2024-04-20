استراحة أبطال إفريقيا - مازيمبي (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 20 أبريل 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مازيمبي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل لحسم التأهل من استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+1: شوبير يتعملق ويمنع الأول بتصدي أكثر من رائع

ق 44: بطاقة صفراء لمعلول

ق 37: تسديدة من إبراهيم كيتا من الجهة اليمنى يتصدى لها شوبير

ق 23: 4 لاعبين في مواجهة 2 وتمريرة من أكرم توفيق لأحمد عبد القادر الذي لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد وشتت الدفاع الكرة

ق 20: رضا سليم ينفرد ويسدد كرة قوية على يسار الحارس بعد بينية رائعة من عبد القادر

ق 19: عرضية صوب ليكونزا الذي سدد من لمسة واحدة لكن شوبير يتألق ويسجل

ق 12: توغل لاعب مازيمبي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وعرضية قوية تمر بسلام

ق 8: ركلة ثابتة ورأسية تمر بجوار القائم الأيسر لشوبير

ق 6: تسديدة على الطائر من لاعب مازيمبي لكن بعيدة عن المرمى

ق 3: عرضية من رضا سليم بعدما استغل خطأ الدفاع وتمريرة لوسام أبو علي الذي سدد كرة أرضية سهلة في يد الحارس.

ق 2: ركنية للأهلي نفذت ومرت من الجميع ورأسية وسام أبو علي تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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