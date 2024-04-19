مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة مازيمبي.. وحضور سفير مصر في الكونغو

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في الثالثة عصرا في ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنيةعديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا متنوعا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص السفير هشام المقود، سفير مصر في الكونغو، على حضور المران الختامي، وعقد جلسة مع محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو.

واطمأن السفير خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادما من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.