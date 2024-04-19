انتهت في BAL - الأهلي (99)-(76) سيتي أويلرز الأوغندي.. أولى مباريات الدوري الإفريقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيتي أويلرز الأوغندي في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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99-76

99-74

79-58

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 56-79

72-51

64-47

62-43

58-39

نهاية الربع الثاني: الأهلي 53-35 سيتي أويلرز

46-20

39-20

38-18

30-16

نهاية الربع الأول: الأهلي 28- 16 سيتي أويلرز

19-16 للأهلي

13-12

13-10 للأهلي

10-10

10-7

8-7 للفريق الأوغندي

بداية المباراة