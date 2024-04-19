مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) المقاولون العرب.. جووووول
الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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الدقيقة 52.. جووووول حسام أشرف يسجل هدف التقدم لبلدية المحلة ليواصل انفراده بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا
الدقيقة 51.. ضربة جزاء لصالح بلدية المحلة بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل قوي من لؤي وائل تجاه حسام أشرف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
بداية المباراة
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