مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) المقاولون العرب
الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
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بداية المباراة
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